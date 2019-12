El PP de Mancor de la Vall pide la nulidad de la tasa de basuras para las viviendas de alquiler vacacional

Publicado 23/12/2019 15:08:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mancor de la Vall ha pedido este lunes que se declare la nulidad de la tasa de basuras para las viviendas de alquiler vacacional del municipio.

Según ha explicado el Partido Popular este lunes en una nota de prensa, lo que exige la formación en el municipio es "la nulidad de pleno derecho de la aprobación inicial de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de recogida, transferencia y tratamiento final de residuos urbanos, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Mancor de la Vall".

Tras registrar esta petición, los 'populares' del municipio han considerado que ha quedado "bien claro" que MÉS per Mancor "no quiere turistas en el pueblo".

En este sentido, el portavoz municipal del PP de Mancor, Pep Frontera, ha incidido en que "el equipo de gobierno no tiene ningún estudio riguroso de si en las casas alquiladas a turistas se generan más residuos".

LA PETICIÓN SE HA REGISTRADO POR MEDIO DE UN ESCRITO DE ALEGACIONES

Por este y otros motivos, la formación ha registrado un escrito con hasta cinco alegaciones con las que, ha señalado, "pretende que el equipo de gobierno municipal rectifique".

Por un lado, el PP de Mancor de la Vall ha hecho referencia en sus alegaciones a la "inobservancia" de que "con carácter previo" a la elaboración de la ordenanza fiscal se haya celebrado "una consulta pública en la web de la Administración competente".

Por otro lado, los 'populares' se han referido en su escrito a la "falta de requisitos" para realizar la modificación de la ordenanza fiscal, destacando que la decisión del Ayuntamiento se ha hecho "sin incluir los antecedentes y estudios previos".

En este sentido, ha apuntado que "el Ayuntamiento no ha justificado en la memoria economica-financiera que el importe de la tasa establecida se corresponda con el coste de los servicios a los que afecta".

Asimismo, la formación ha considerado que el importe de las tasas "no es objetivo o no está justificado objetivamente". Además, ha opinado que "no es proporcional" y es "totalmente discriminatorio para aquellas viviendas vacacionales que tienen licencia pero que no hacen uso de ella".