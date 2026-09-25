El PP de Maó exige al alcalde que reclame a la DGT 150.000 euros de los radares

MENORCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Maó ha exigido este viernes al alcalde, Héctor Pons, que reclame y exija a la Dirección General de Tráfico (DGT) la devolución de los 150.067 euros que el Ayuntamiento gastó en los tres radares que posteriormente Tráfico le "arrebató" porque estaban situados en vías que no eran de competencia municipal.

Además, el PP también ha instado al primer edil a explicar las actuaciones concretas que ha llevado a cabo desde que la DGT asumió la competencia de los radares, qué reclamaciones ha presentado para recuperar los 150.067 euros y qué piensa hacer ahora ante la negativa de Tráfico.

En este contexto, los 'populares' han destacado que las respuestas del Gobierno central a las preguntas formuladas por el senador por Menorca, Cristóbal Marqués, vuelven a poner de manifiesto que "la DGT no piensa compensar al Ayuntamiento por la inversión realizada, mientras el alcalde de Maó sigue sin dar una solución para recuperar el dinero de todos ciudadanos".

La portavoz del PP de Maó, Virginia Victori, ha reclamado a Héctor Pons que "deje de dar por perdido el dinero de los mahoneses y haga su trabajo para conseguir que esos 150.000 euros vuelvan a las arcas municipales".

"La DGT dice que no va a pagar y el alcalde se queda tal cual. No puede ser. Son 150.000 euros de los ciudadanos de Maó y Héctor Pons tiene que reclamar ese dinero y defender los intereses del Ayuntamiento hasta el final", ha finalizado Victori.