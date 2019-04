El PP de Menorca critica la obligación a las empresas de alquiler de coches a tener vehículos eléctricos

Publicado 20/04/2019 16:41:37 CET

La candidata del PP al Consell de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha criticado este sábado la obligación a las empresas de alquiler de vehículos sin conductor de tener un 2 por ciento de su flota de vehículos eléctricos o no contaminantes en 2020.

"Es marca de la casa de Marc Pons y del PSOE: crear un problema donde no lo hay con el único objetivo de hacerse una foto y lograr titulares de prensa para su lucimiento personal y político", ha dicho.

Sugrañes ha asegurado que, si es presidenta, "haremos todo cuanto esté en nuestras manos para que las empresas menorquinas de rent a car no pierdan competitividad por culpa del capricho de un gobernante irresponsable como Marc Pons y todos los que han apoyado la ley".

"La medida es extemporánea", ha manifestado Sugrañes, quien ha añadido que "un 2 por ciento de la flota eléctrica o no contaminante en una isla en la que la generación es casi 100 por cien fósil porque no podemos importar energía renovable a través del cable porque no tenemos y casi no generamos energía renovable tiene un impacto nulo en el medio ambiente y en cambio obliga a las empresas a pagar tres veces por un vehículo, a cambiar su operativa y genera incomodidades a los clientes".

"Menorca es un sitio ideal para la movilidad eléctrica porque las distancias son reducidas. Pero obligar a las compañías de rent a car a comprar coches de este tipo cuando no hay infraestructura para ello es empezar la casa por el tejado con el único propósito del lucimiento personal y político del conseller", ha espetado.