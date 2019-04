El PP de Menorca denuncia la "nefasta" gestión de las indemnizaciones por el apagón

Publicado 20/04/2019 16:46:26 CET

MENORCA, 20 Abr. (EUROPA RESS) -

La candidata del PP de Menorca al Consell Insular de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha denunciado este sábado la "nefasta" gestión de las indemnizaciones por el apagón del pasado 28 de octubre remarcando que "es totalmente contradictorio animar y empujar a ciudadanos y empresas a que presenten reclamaciones y luego cerrar un expediente informativo sin sanciones ni derivar responsabilidades a las compañías eléctricas implicadas en el incidente".

"No vamos a criticar que el expediente haya sido cerrado sin sanciones hasta que no lo hayamos podido revisar. Lo que sí que lamentamos profundamente es que la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora; el conseller de Territorio, Movilidad y Energía del Govern, Marc Pons, y la alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, crearan falsas expectativas a los ciudadanos, que han tenido que perder tiempo y dinero presentado papeles y reclamaciones para nada", ha señalado Sugrañes.

"Para nosotros la gestión del gran apagón no es un asunto cerrado y si llegamos al Govern revisaremos el expediente para tratar de reclamar a Red Eléctrica de España su responsabilidad en este asunto", ha subrayado.

La candidata popular al Consell de Menorca ha apuntado que "un 'cap de fibló' es un fenómeno de causa mayor y nadie lo discute, pero que la grúa de gran tonelaje no estuviera aquí y que tardara 24 horas en llegar y que no hubiera entonces ni haya todavía generadores de emergencia en la isla es responsabilidad suya y del Gobierno central y no debe quedar impune porque los ciudadanos no hemos elegido esta empresa para que nos preste servicio".

Sugrañes ha asegurado que, en el caso de ser presidenta del Consell, encargará a un "técnico competente" un informe "que nos permita discutir de tú a tú con el Ministerio de Transición Ecológica que Menorca no tiene garantizado el suministro porque 'caps de fibló" hay todos los años, porque las redes de alta tensión están en paralelo y porque no tenemos cable".