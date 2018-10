El PP de Menorca reclama a la ministra Ribera que cumpla las promesas sobre renovables

Publicado 21/08/2018 17:26:54 CET

La presidenta del PP de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha animado este martes a la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, a que "pase de las palabras a los hechos" y explique cuáles han sido las gestiones realizadas hasta la fecha por parte de Consell, Govern y Ministerio para que Menorca se convierta en zona piloto para la implantación de energías renovables de la Unión Europea.

Sugrañes ha lamentado la ministra haya anunciado que está trabajando en esa declaración, pero que no haya explicado el contenido del proyecto ni a los ayuntamientos, ni a las entidades durante la visita realizada a la Isla, lo que los populares califican de "descortesía".

"Los ayuntamientos, entidades y todos los menorquines tienen derecho a conocer cuándo se ha puesto en marcha el programa, qué trabajos se han hecho hasta la fecha, cuándo se presentará el proyecto ante la Unión Europa y en qué términos se hará", ha afirmado en un comunicado.

El PP ha denunciado que PSOE y Més per Menorca, que forman gobierno en el Consell Insular de Menorca, "han frenado casi todas las iniciativas privadas presentadas hasta la fecha, forzando incluso al promotor de Son Salomó a reducir la extensión del proyecto de ampliación del parque".

Los populares calculan que la baja implantación de las renovables en la Isla se traduce en 1,3 millones de barriles importados de petróleo al año y una factura de 220 millones de euros.

El PP defiende asimismo que las ayudas de la Unión Europea son capitales para el impulso de las energías renovables en empresas y familias, lo que permitirá fomentar la competitividad a través de la reducción de costes.

Sugrañes ha recordado que el PP propuso recientemente optar a esta declaración de zona piloto y ha destacado que la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, "no haya respondido con el habitual no es no con el que ha venido despachando la presidenta del Consell, Susana Mora, todas las propuestas positivas que ha venido realizando el PP desde la oposición".

"Los menorquines reclaman con razón que los partidos políticos moderados y centrados alcancen consensos básicos en asuntos de estado para que queden blindados ante la alternancia de gobierno", ha defendido, antes de manifestar que "el PP está solo en el centro".