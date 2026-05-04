El PP de Menorca refuerza su estructura con cinco vicesecretarías para"impulsar su acción política"

MENORCA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del PP de Menorca ha aprobado este lunes la nueva estructura organizativa del partido que, tiene como objetivo "reforzar el trabajo político, mejorar la coordinación interna y dar respuesta a los principales retos de la isla".

La formación ha destacado que la nueva estructura incorpora cinco vicesecretarías que permitirán "impulsar áreas clave de gestión y acción política": Comunicación, con la portavocía a cargo de Salomé Cabrera; Organización, a cargo de Joan Benejam; Sectorial, liderada por Águeda Reynés; Institucional, bajo la responsabilidad de Santi Mascaró, y Formación, coordinada por Javier López.

"Junto a este refuerzo interno, el presidente del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, lidera esta nueva etapa acompañado por un equipo amplio y representativo del conjunto de la isla", han subrayado.

El Comité de Dirección del partido contará con Ramón Sintes como secretario general, junto a Adolfo Vilafranca como presidente del Consell, Joan Pons Torres como portavoz del PP en el Consell y Xim Todo como presidente de Nuevas Generaciones.

Marqués ha manifestado que esta nueva estructura permite "estar mejor preparados" para dar respuesta a las "necesidades reales" de los menorquines, con un equipo "cohesionado y con capacidad de trabajo". Asimismo, ha señalado que "refuerzan áreas clave" para "impulsar el proyecto político con más eficacia, coordinación y cercanía".

El presidente también ha remarcado que es un "paso importante" para tener un partido "fuerte, bien organizado, especialmente con la mirada puesta en el próximo año de elecciones", en el que pretenden "consolidar el cambio que llegó a la mayoría de las instituciones y ampliar la presencia allí donde todavía no gobernan".

El organigrama se completa con distintas secretarías específicas que abarcan ámbitos fundamentales para el desarrollo de Menorca: Vivienda, coordinada por Joan Mesquida; Educación, por Maite Torrent; Territorio y Transportes, por Núria Torrent; Política Social, por Carmen Reynés; Economía y Empresa, por Jordi López; Cultura, por Miquel Alzina; Juventud y Deportes, por Tamara Rotger; Medio Ambiente, por Simón Gornés; Sector Primario, por Maria Antònia Taltavull y Turismo por Carlos Rotger.

"El objetivo es construir un proyecto sólido, útil y cercano, que dé soluciones a los retos actuales de Menorca y que esté a la altura de lo que esperan los ciudadanos. El PP trabajará con responsabilidad para mejorar la calidad de vida de los menorquines", ha concluido Marqués.