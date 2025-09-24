El PP se muestra dispuesto a negociar la vehicularidad del castellano pero recalca que no aceptará la ley de Vox

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha mostrado su predisposición a dialogar con los grupos parlamentarios para lograr la vehicularidad del castellano en la educación balear pero ha incidido en que "no puede admitir" a trámite la proposición de ley de Vox porque "no tiene nada que ver" con los acuerdos presupuestarios firmados.

Así lo ha explicado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha afirmado que hay "mil maneras" de hacer cumplir ese pacto alcanzado con Vox para aprobar los Presupuestos autonómicos de 2025.

Sobre la condición de que Vox apoye el decreto de proyectos estratégicos la semana que viene a cambio de tramitar esta medida, ha considerado que "no será un obstáculo" puesto que "se puede redactar en una tarde" y entiende que su rechazo preliminar obedece a la "naturalidad dialéctica" de los portavoces parlamentarios.

De esta manera, ha invitado a Vox a buscar alguna manera con la que dar cumplimiento a esos acuerdos presupuestarios y ha insinuado que una de ellas podría ser con una enmienda a alguno de los textos legislativos que tramita la Cámara balear.