Vox condiciona su apoyo al decreto de proyectos estratégicos a la tramitación de la vehicularidad del castellano

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha apuntado que su apoyo a la convalidación del decreto de proyectos estratégicos aprobado por el Govern queda condicionado a la toma en consideración de la tramitación de su proposición de ley para habilitar la vehicularidad del castellano en la educación.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlament, el portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, ha avanzado que los votos de su partido "no son gratis" y están ligados al "cumplimiento exacto" de los acuerdos firmados para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2025.

De este modo, ha manifestado que, en estos momentos, "no están del todo de acuerdo" con el contenido del decreto, puesto que "no estaba contemplado en el acuerdo presupuestario, y ha incidido en que el Govern "no lo ha negociado".

Al ser preguntado por la interrelación de su iniciativa legislativa con el apoyo parlamentario al Govern, ha señalado que si el PP ni siquiera permite el debate parlamentario de la ley --como anunció en su día el portavoz del PP, Sebastià Sagreras-- "no se sienten obligados a aceptar cualquier propuesta" que salga de las filas 'populares'.