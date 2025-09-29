El PP niega que con la Declaración de Murcia vaya a haber "inmigrantes de primera y segunda según su procedencia"

PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha afirmado que no considera que, a partir de este fin de semana, con la Declaración de Murcia, firmada este domingo por el presidente nacional del PP y sus 'barones' territoriales, "el PP considere inmigrantes de primera y de segunda según su procedencia".

Sagreras se ha pronunciado de este modo, este lunes, en una rueda de prensa en la que ha aclarado que "lo que dice el PP es que valorará el esfuerzo de las personas migrantes que lleguen de manera legal, y que se esfuercen, entre otras cosas, en un proceso de integración, que valoren nuestra cultura, que deseen conocer nuestra cultura" y, también, ha añadido, "lo que dice el PP es que hay que expulsar a aquel inmigrante que delinca" porque "la ciudadanía, y todo el mundo debe empezar a ser consciente de ello, no ha de ser solo un derecho, si no que ha de suponer también deberes para todas las personas, también para los inmigrantes".