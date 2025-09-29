Vox insiste en que se admita a trámite su ley para la vehicularidad del castellano y se niega a presentar otro texto

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, comparece en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado al PP que admita a trámite su propuesta de ley para conseguir la vehicuralidad del castellano en la educación balear y han rechazado presentar otro texto legislativo o aprobarlo mediante otras vías.

Así lo ha asegurado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, a preguntas de los medios en la rueda de prensa previa al pleno de este martes, sobre si su formación se ha planteado alguna alternativa para lograr esta reforma educativa.

De este modo, ha reivindicado que esta propuesta se debería admitir a trámite y que luego el PP presente las enmiendas que considere oportunas, porque "tiene que haber un debate" y ha pedido al PP que "se posicione" de cara a la ciudadanía.

"En Vox se entiende que el PP está en campaña electoral continua desde hace bastantes meses. Si esta ley no se admite a trámite, además de ser una injusticia, es porque el PP no se quiere posicionar de cara a sus electores", ha alegado.

Cañadas ha explicado que "todavía se negocia" la postura de Vox sobre el decreto ley de proyectos estratégicos que se votará este martes y ha aclarado que "condicionan" su aceptación a esta iniciativa legislativa sobre el castellano en la educación.

