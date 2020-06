El PP pide al alcalde de Capdepera que aclare "urgentemente" la contratación del paseo marítimo de Caja Rajada

PALMA DE MALLORCA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha solicitado al alcalde de Capdepera, Rafel Fernández, que aclare "urgentemente" el proceso de contratación del paseo marítimo de Cala Rajada.

En una nota de prensa, los 'populares' han señalado este martes que "ya que hay muchas sombras en como lo ha gestionado y sigue sin dar explicaciones claras en este sentido".

Por este motivo, han subrayado no entender "de ninguna manera las explicaciones" que da a la revista municipal en la que explica que es la única de las tres que cumple los requisitos; "condición que no sale reflejada en ningún documento del expediente".

El portavoz del Grupo Popular Municipal, Paulino Faba, ha destacado que por descontado que arreglar la zona más afectada por la borrasca 'Gloria' debe ser "una prioridad" pero, a la misma vez, ha entiende "que haya dado a dedo las obras a la misma empresa que le construye su casa".

Por todo ello, Faba ha insistido en que espera que "todo se aclare pronto" para que Capdepera "no se siga viendo relacionado con titulares que no son nada favorables" para nuestro municipio, especialmente afectado económicamente por la tormenta y por la pandemia del COVID-19. "En la vida política no sólo se debe ser honrado, sino parecerlo", ha remarcado.