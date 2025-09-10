El PP pide reforzar la prevención del suicidio y situarlo en el centro de la agenda política

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament para reforzar al prevención del suicidio y situar esta problemática de salud pública en el centro de la agenda política.

La iniciativa, según ha señalado el grupo 'popular' en una nota de prensa, se presenta coincidiendo con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

La PNL presentada hace referencia a los últimos datos del Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) que, a su criterio, evidencian la magnitud del problema. En 2024 se atendieron 1.541 urgencias hospitalarias por ideación o tentativa de suicidio y en 2023 se registraron 103 fallecidos por esta causa en las Islas.

Unos datos que, han advertido, ponen de manifiesto la necesidad urgente de continuar reforzando las estrategias de prevención y de "actuar con determinación para salvar vidas".

La autora de la iniciativa y portavoz de Salud del PP en el Parlament, Isabel Borràs, ha expuesto que el suicidio es, año tras año, una de las principales causas de muerte no natural en el país y en Baleares.

Igualmente, ha subrayado que "es muy importante remarcar que el suicidio se puede prevenir", puesto que detrás cada intento "hay una oportunidad de actuar y de salvar vidas".

En esta línea, Borràs ha explicado que la iniciativa registrada -para debatir en la Comisión de Salud del Parlament- propone impulsar programas específicos de sensibilización y detección temprana en la comunidad educativa en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB); y también acciones de formación, información y acompañamiento psicológico que permitan identificar factores de riesgo y ofrecer recursos de apoyo.

"Los jóvenes y la población universitaria son un colectivo especialmente vulnerable, y necesitan que las instituciones estén a su lado con recursos y herramientas para afrontar situaciones de riesgo", ha sostenido la diputada.

La PNL insta al Govern a desarrollar un proyecto de gestión emocional específico para las personas mayores, con especial atención a la soledad no deseada, la pérdida de vínculos y otros factores de riesgo asociados a esta etapa vital.

Sobre esta cuestión, Borràs ha señalado que los datos muestran un incremento "preocupante" de casos en personas mayores de 79 años. A su parecer, "es imprescindible ofrecerles un apoyo integral para evitar que la soledad y el aislamiento se conviertan en una condena".

La iniciativa parlamentaria también solicita al Ejecutivo que integre todas estas medidas dentro de la Estrategia de Salud Mental de Baleares e ir acompañadas de campañas de sensibilización y concienciación social.

"La nueva Dirección General de Salud Mental es una herramienta clave para coordinar esfuerzos y combatir el estigma", ha considerado la 'popular', agregando que hay que aprovechar esta estructura para "dar coherencia y eficacia" a todas las políticas públicas en este ámbito.

Por último, los 'populares' piden al Gobierno de España que garantice una financiación "suficiente y estable", así como el refuerzo de los recursos técnicos y humanos del Sistema Nacional de Salud, con el fin de implementar medidas efectivas de prevención del suicidio.

Además, la PNL incide en que en la asignación de fondos a las comunidades se debe tener en cuenta la población flotante, con especial atención a los territorios con una elevada afluencia turística.

"El mensaje está claro: el suicidio no es inevitable, con prevención, recursos y apoyo podemos salvar vidas", ha remarcado Borràs, quien ha concluido que el PP "renueva su compromiso con las personas, con las familias y con la salud mental".