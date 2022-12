El PP pide una solución para los educadores sociales del IMAS afectados por el proceso de estabilización

PALMA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido una solución para los educadores sociales del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) afectados por el proceso de estabilización del Consell de Mallorca.

Según ha explicado la formación este jueves en nota de prensa, es una "injusticia" que algunos de estos trabajadores, "después de décadas de experiencia, no puedan presentarse y optar a su plaza porque no disponen de la titulación requerida cuando hasta ahora se había exigido".

"No se explica que las personas que ahora trabajan no se puedan presentar y no se valore la experiencia y dedicación de tantos años", han reiterado, al tiempo que han lamentado que, "después de toda una vida dedicada a esta profesión, se queden sin trabajo y a la espera de su cese, y sin opción de indemnización".

Por otro lado, han asegurado que los empleados que cuentan con la titulación para acceder a la especialidad de educador social "no verán reconocida su experiencia completa ni su antigüedad de años previos a obtener el título".

Así, el PP ha anunciado que presentarán una moción en el pleno de la institución insular del próximo 15 de diciembre para instar al Consell a reconocer la experiencia laboral completa, como la antigüedad desarrollando funciones de educación social para el personal con titulación y para los trabajadores que no disponen de la misma o la habilitación requerida para acceder a la especialidad de educar social, y que se reconozca su experiencia profesional en otras especialidades.

"Nos solidarizamos con estos trabajadores y sus familias, y exigimos a la presidenta del Consell, Catalina Cladera, una solución urgente para que no se vayan a la calle", han concluido.