El PP pide zonas de sombra en plazas y parques de sa Pobla

El PP de sa Pobla insta al Ayuntamiento a instalar estructuras de sombra en plazas y parques. - PP DE SA POBLA

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de sa Pobla defenderá en el próximo pleno municipal una moción para reclamar al Ayuntamiento la puesta en marcha de un plan de instalación de zonas de sombra en plazas, parques y otros espacios públicos del municipio para proteger a la ciudadanía de las altas temperaturas durante los meses de verano.

Según ha informado la formación en un comunicado, la iniciativa plantea colocar estructuras provisionales, como velas tensadas, toldos o cenadores ligeros, mientras el arbolado crece hasta un tamaño suficiente para generar sombra de forma natural.

Los 'populares' han considerado que algunos espacios remodelados recientemente en el municipio, como la plaza del Mercat, la plaza dels Donants de Sang, la plaza Alexandre Ballester y la des Metge Duó, así como diferentes parques infantiles, presentan una falta de zonas de sombra que limita su uso durante el día.

La moción también reclama proteger con estas estructuras bancos y las zonas de descanso, garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de las fuentes de agua potable existentes y prever la instalación de nuevos puntos de agua en los espacios más concurridos.

Asimismo, el PP ha propuesto que todos los futuros proyectos de urbanización o remodelación de calles y plazas incorporen desde su diseño elementos de sombra arquitectónica, con el objetivo de mejorar el confort climático de los espacios públicos.

La portavoz del PP de sa Pobla, Pedrona Seguí, ha señalado que el municipio no puede "esperar diez años a que los árboles crezcan mientras los 'poblers' sufren cada verano temperaturas extremas en plazas y parques sin ninguna sombra".

"Hay soluciones rápidas, eficaces y perfectamente compatibles con el diseño de los espacios públicos. Lo que falta es voluntad política", ha afirmado la portavoz, quien ha pedido al equipo de gobierno que apoye la iniciativa al considerar que proteger a la ciudadanía frente al calor "no es una cuestión ideológica, sino de sentido común", ha concluido.