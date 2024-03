El PP presenta una queja a la Mesa por los gestos "violentos y amenazantes" de Garrido hacia la bancada 'popular'

PALMA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una queja formal dirigida a la Mesa de la Cámara por los gestos "violentos y amenazantes" que la diputada del PSIB Mercedes Garrido, a su parecer, ha dirigido a la bancada 'popular' en el pleno de este martes.

El PP se refiere a un momento durante la sesión plenaria de este martes en el que Garrido, tras formular una pregunta de control dirigida a la consellera Antònia Estarellas y asegurar que es el PP el que tiene que dar explicaciones sobre la caducidad del expediente de reclamación de las mascarillas fraudulentas, ha señalado con el dedo a los diputados 'populares' cuando se dirigía de nuevo a la Mesa, donde ocupa la segunda vicepresidencia.

En su escrito, los 'populares' señalan que la actitud de la diputada ha sido reiterada en el tiempo y ha ido acompañada de una comunicación no verbal "indudablemente intimidante y desafiante, con unas intensas gesticulaciones de señalamiento a los diputados y diputadas del PP".

Según el PP, Garrido ha continuado con reiteradas interrupciones desde la Mesa del Parlamento a los miembros del Govern cuando respondían a las diferentes preguntas orales.

Los 'populares', además, sostienen que es habitual que Garrido utilice sus preguntas a los consellers para lanzar "acusaciones infundadas" al Ejecutivo "desvirtuando la herramienta de control parlamentario". El PP traslada así su queja ante lo que considera una transgresión del orden de la Cámara.

Poco después de producirse este hecho, en la primera pregunta dirigida a ella, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha denunciado lo que ha considerado un "gesto amenazante" por parte de la diputada socialista.

"Me corresponde defender la honorabilidad y la decencia de este Parlament. Todos tendríamos que rechazar los gestos violentos y amenazantes de una persona que ocupa un lugar en la Mesa del Parlament y que nos tendría que representar a todos", ha afirmado.

En este punto, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha pedido la palabra para reclamar que la presidenta Prohens no tiene que defender la honorabilidad de la Cámara, sino la de su Govern. "Usted no es la máxima autoridad en esta sala, lo es el presidente", ha señalado el socialista. El socialista ha criticado que Prohens haga referencias a miembros de la Mesa que son del PSIB cuando "ellos no paran de señalar en sus intervenciones".

Al inicio de otra de sus respuestas, la líder del Ejecutivo ha defendido que todos los miembros del Parlament tiene que defender la honorabilidad. "Las amenazas y gestos violentos se tienen que denunciar siempre", ha concluido.

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el portavoz Més per Menorca, Josep Castells, que ha recordado que los miembros del Ejecutivo son "invitados" en el Parlament, donde acuden a rendir cuentas, y les ha afeado que recurran al caso de las mascarillas en sus respuestas a las preguntas sobre cualquier tema. El pronunciamiento ha sido aplaudido por la bancada del PP.

La sesión ha vivido otra incidencia después de que en el transcurso de una pregunta sobre el Consell Social de la Llengua Catalana una mujer que asistía como público haya interrumpido la sesión al grito de "no somos catalanes".

La mujer, que ha protestado porque su acreditación estaba solo en catalán, ha sido acompañada a la salida por personal de la Cámara y por diputadas de Vox.