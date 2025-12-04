El PP rechaza pedir al Govern que implemente un plan de choque para la promoción del catalán

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación convocada por Obra Cultural Balear (OCB) contra las políticas de PP y VOX, a 5 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado, con los votos en contra del PP y del diputado por Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba, reclamar al Govern que implemente un plan de choque para la promoción del catalán.

Era uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por el diputado socialista Carles Bona en la reunión de la Comisión de Educación y Universidades celebrada la tarde de este jueves.

La iniciativa buscaba instar al Ejecutivo a implementar con carácter inmediato el plan de choque para la promoción de la lengua catalana previsto en el Acuerdo Marco de 2023 y adoptar medidas urgentes para garantizar que el alumnado domine por igual las dos lenguas oficiales de Baleares al finalizar su educación obligatoria.

La aplicación de esta medida, reclamaban los socialistas, tendría que venir acompañada de recursos específicos para las islas con peores resultados y un calendario de ejecución que fuera público y verificable

Tampoco han salido otros puntos de la PNL que pedían al Govern que publicara de forma íntegra los informes ejecutivos correspondientes a las pruebas IAQSE de los cursos 2023-2024 y 2024-2025 y a asegurar "la recuperación de los estándares de calidad" de estas pruebas incluyendo resultados desagregados por islas, titularidad de los centros, sexo, índice socioeconómico o contexto.

Sí que han recibido luz verde dos puntos de la iniciativa que han contado con el apoyo de los todos los grupos parlamentarios, como instar al Ejecutivo a establecer un calendario anual fijo de publicaciones de los informes y a impulsar un plan de apoyo educativo específico para reducir las desigualdades detectadas entre islas, especialmente en Ibiza y Formentera.