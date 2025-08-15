El PP reclama una defensa firme del modelo actual de la PAC para garantizar el futuro del sector primario

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament para exigir el mantenimiento del modelo actual de gestión de la Política Agraria Común (PAC) y garantizar que las ayudas europeas al sector primario no se vean reducidas.

Esta iniciativa, según ha explicado la formación en un comunicado, responde a la preocupación generada por las recientes propuestas de reforma del sistema europeo, que contemplan un nuevo modelo de distribución de fondos y una rebaja presupuestaria que, de aplicarse, "supondría un golpe muy duro para los agricultores y ganaderos de las islas", según ha expresado el portavoz de la formación en el Parlament, Sebastià Sagreras.

Así, el portavoz 'popular' alertado de que cualquier recorte o cambio estructural en el sistema de ayudas "comprometería seriamente la viabilidad económica de un sector que, además de producir alimentos, desempeña un papel clave en la conservación del paisaje, el equilibrio medioambiental y la fijación de población en el entorno rural".

En este sentido, Sagreras, ha insistido en que no se puede permitir que se recorte "ni un solo euro" a quienes, gracias a la producción de alimentos, sostienen el paisaje, las tradiciones culturales y la identidad identidad rural.

Además, ha subrayado que la insularidad, la dispersión territorial y los sobrecostes logísticos sitúan al campo balear en una posición de "especial vulnerabilidad" que debe ser reconocida tanto por el Gobierno de España como por la Comisión Europea a la hora de diseñar el futuro reparto de los fondos agrarios.

En este sentido, a través de la PNL, el PP insta al Gobierno de España a que defienda activamente ante la UE el modelo de gestión vigente, un período en el que las ayudas han aumentado hasta los 36,5 millones de euros en 2024, con 900.000 euros más que el año anterior y un ritmo de pago un 14 por ciento superior, con más del 60 por ciento del total abonado antes de finalizar el ejercicio.

Por todo ello, el PP reclama que se garantice no solo la continuidad del sistema actual, sino también el mantenimiento, e incluso el incremento, del volumen de ayudas destinadas al archipiélago como contrapartida a la desventaja que suponen sus particularidades geográficas y estructurales.

Asimismo, el PP reclama al Govern balear y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que actúen de manera coordinada y construyan un frente común ante las instituciones europeas para defender con garantías los intereses del campo balear en el marco de la nueva PAC.

"Defender la PAC es defender la supervivencia del sector, la sostenibilidad de nuestro medio rural, y la dignidad de quienes viven, trabajan y cuidan del campo", ha concluido Sagreras.