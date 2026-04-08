El PP reclama al Gobierno central la devolución de los Bous de Costitx al Museo de Mallorca

El PP reclama al Gobierno central a devolver los Bous de Costitx al Museu de Mallorca - PP

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado al Gobierno central la devolución de los Bous de Costitx, que actualmente se exponen en el Museo Arqueológico Nacional, al Museo de Mallorca.

Según han informado este miércoles los 'populares' en un comunicado, presentarán en el pleno del Consell de Mallorca de este jueves una moción para reclamar al Ejecutivo central la devolución o cesión temporal de la obra, que es una de las piezas más representativas de la cultura de Mallorca.

La portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, ha señalado que estas piezas que datan entre los años 900 y 500 antes de Cristo y fueron encontrados en el santuario de Son Corró, "tienen que exponerse en Mallorca porque forman parte de la identidad y del patrimonio cultural de los habitantes de la isla".

En caso de que el Ministerio de Cultura no apruebe el traslado, el PP también ha reclamado que se desbloquee la licitación de la museografía de las salas de arqueología del Museo de Mallorca, un proyecto que, según la portavoz, está redactado, pero que se encuentra pendiente de ejecución.

De esta forma, la moción del PP incluye un acuerdo para rechazar la decisión del Ministerio de Cultura, otro para instar al Gobierno de España a reconsiderar la cesión o retorno de las piezas y un tercero para exigir la activación inmediata de la musealización del museo con el objetivo de que las salas de arqueología puedan abrir en el año 2026.

Riera ha destacado la oportunidad que supone el 65 aniversario del Museo de Mallorca este 2026 para poner en valor el patrimonio arqueológico de las islas y acercarlo a la ciudadanía.

Finalmente, la portavoz 'popular' ha subrayado que "Mallorca merece que su patrimonio sea reconocido, respetado y expuesto en su territorio".