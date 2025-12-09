El PP reclama una rebaja del IVA al 0% en alimentos básicos y acusa al Gobierno de "desvalijar" a las rentas medias

El diputado del PP José Vicente Marí Bosó interviene en el Congreso. - PP

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, ha defendido una reducción temporal del IVA del 4 al 0% en alimentos básicos y ha asegurado que la política económica del Gobierno ha provocado una "auténtica devaluación de salarios y rentas" con un "infierno fiscal e inflación" que "merma la capacidad adquisitiva de los españoles y desvalija a las rentas medias de España".

Así, ha planteado que el IVA desaparezca en productos como los huevos, la leche y los productos frescos, mientas que en el pescado, la carne y de las conservas ha propuesto rebajarlo del 10 al 4%.

En un comunicado, ha resaltado que el PP ha llevado al Congreso, hasta en seis ocasiones, la rebaja o el mantenimiento del IVA en la luz, el gas o en productos esenciales, sin embrago, "el Gobierno con sus tics autoritarios ha desoído sistemáticamente los mandatos de la mayoría".

Por otro lado, ha señalado que, pese al "triunfalismo" del Gobierno y a la "propaganda" del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo que notan los españoles es que les es "imposible" acceder a una vivienda a un precio asequible y sufren "encarecimientos escandalosos de muchos productos básicos".

"De cohete nada, más bien la moto que pretenden vender de justicia social cuando los ciudadanos viven la injusticia de tener cada vez más empobrecimiento", ha alegado.

Además, ha reivindicado que el PP es la alternativa que "se ocupa de los problemas de los españoles" y de darles soluciones frente a un Gobierno "ocupado 24/7 de sus corrupciones".

Por eso, ha recriminado al Gobierno que niegue la necesidad de adoptar medidas contra inflación hasta "muy tarde", cuando esta "ya se había disparado y pese a las advertencias de los 'populares'".

Marí ha sostenido que el Ejecutivo se empeña en "maltratar a las familias" con su empeño de "no adoptar medidas", algo que "no se justifica por necesidades de recaudación tributaria", ya que el Gobierno cuenta con 140.000 millones de euros más en que 2018.