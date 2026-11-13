El PP reivindica los presupuestos "históricos" del Consell de Mallorca

Archivo - El portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori. - PP - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Consell de Mallorca ha reivindicado este viernes los presupuestos "históricos" presentados por la institución, con 827 millones de euros para 2027, un 8,5% más que este año.

En un comunicado, el portavoz adjunto del grupo, Bernat Vallori, ha remarcado que, desde la llegada del PP al gobierno insular, las cuentas han aumentado en más de 220 millones de euros, un 37% respecto al 2023, último año de la anterior legislatura.

"En cuatro años, el gobierno de Llorenç Galmés ha conseguido incrementar los presupuestos del Consell en más de 220 millones de euros. Esta es la diferencia entre dos maneras de gobernar: hoy Mallorca dispone de más recursos para atender las personas, reforzar los servicios públicos y dar respuesta a los problemas reales de los mallorquines", ha declarado Vallori.

El 'popular' ha destacado el "carácter social" de las cuentas, por destinar 467,2 millones de euros a políticas sociales, y el cambio en la lucha contra la oferta turística ilegal. "Con Galmés hemos pasado de la pasividad a actuar con más recursos, más inspectores y más capacitado de control. Esta es otra muestra del cambio de gestión que vive Mallorca", ha defendido.

Finalmente, ha hecho hincapié también en que los presupuestos refuerzan la inversión en los municipios, con más de 75,5 millones de euros, y las infraestructuras de la isla.