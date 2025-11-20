El PP reprocha a los alcaldes de MÉS que se nieguen a ceder espacios para la acogida de menores migrantes

La bancada del PP en el Consell de Mallorca. - PP

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado a los alcaldes de MÉS per Mallorca que se nieguen a ceder espacios municipales para la acogida de menores extranjeros no acompañados y hayan comparado estas instalaciones con "centros de reclusión".

Los 'populares' de Mallorca, en un comunicado, han denunciado públicamente la "hipocresía flagrante e irresponsable" de los ecosoberanistas alegando que en marzo del año pasado exigían "movilizar todos los recursos disponibles" para garantizar "una acogida digna y suficiente de estos menores".

"Eso sí que es racismo institucional, llamar a la acogida digna cuando gobernaban y negarse a ayudar cuando toca asumir responsabilidades", ha criticado la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera.

Para la 'popular', la postura de los alcaldes de MÉS representa "una irresponsabilidad mayúscula que solo busca conforntar e intoxicar a la ciudadanía".

"Comparar los centros de acogida de menores con Guantánamo es una vergüenza. Es un insulto grave hacia los profesionales del IMAS, hacia los alcaldes que sí colaboran y hacia los propios menores. MÉS ha perdido totalmente el norte", ha sostenido.

Riera ha defendido que el Consell de Mallorca está trabajando "con rigor, sin ruido y atendiendo a una emergencia real" y ha asegurado que la institución insular continuará trabajando de la mano de todos los ayuntamientos que quieran colaborar.

"La ciudadanía merece soluciones, no espectáculos. MÉS debe empezar a comportarse como una fuerza responsable y dejar de huir cada vez que toca asumir compromisos", ha incidido.

Fue el pasado martes, en la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas celebrada en Sant Llorenç des Cardassar, cuando el portavoz de los cargos municipales de MÉS y alcalde de Esporles, Josep Ferrà anunció su negativa a ceder espacios municipales para atender a menores migrantes al considerar que la intención del Consell es emplearlos como "centros de reclusión y disuasión".

Las palabras de Ferrà llegan un día después de que el vicepresidente segundo de la institución insular, Pedro Bestard (Vox), celebrara que en el antiguo cuartel de Son Tous se vaya a habilitar un centro de primera acogida para menores migrantes.

Ahí, aplaudió Bestard, estarán "sin lujos, son comodidades y sin privilegios", lo que a su parecer disuadirá a los migrantes de venir a Mallorca.