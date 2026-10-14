El PP reprocha al delegado del Gobierno que dimita sin "asumir responsabilidades" y al filo de las elecciones

Archivo - El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras una entrevista con Europa Press en la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, en Palma de Mallorca, España, a 5 de agosto de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que haya anunciado su dimisión sin haber "asumido responsabilidades" y a escasas semanas de las elecciones generales.

"Habíamos pedido su dimisión por activa y por pasiva por su nefasta gestión, pero abandona a 46 días de las elecciones. Y no para asumir ninguna responsabilidad, sino por una causa personal concreta o, como ha intentado justificar, para presentarse a las elecciones de Calvià", ha señalado el líder parlamentario de los 'populares', Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles.

El diputado ha recordado que todavía falta más de medio año para las elecciones municipales, previstas para mayo de 2027, y se ha preguntado su la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, también cesará de su cargo dado que encabezará las listas del PSIB en las elecciones autonómicas, que se celebrarán en la misma fecha.

Sagreras, en cualquier caso, ha especulado con la posibilidad de que los motivos de la dimisión de Rodríguez, anunciada la tarde del martes, sean otros. "¿MÉS habrá exigido que le sirvieran la cabeza de Rodríguez en bandeja de plata para negociar la candidaturas conjuntas al Senado con el PSIB?", ha deslizado.

Sea como fuere, el 'popular' ha considerado que la salida del delegado del Gobierno "no oculta los incumplimientos y carencias" de su gestión. Entre otras cosas, le ha reprochado la "falta de efectivos" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la "inseguridad incipiente" y la "consolidación" de la ruta migratoria con Argelia.