Dimite el delegado del Gobierno en Baleares

Archivo - El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, durante una visita a los centros de asistencia y acogida de migrantes en tránsito, a 23 de enero de 2026, en Palma, Mallorca, Islas Baleares (España).- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, dejará próximamente el cargo para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Calvià.

"Tras tres años de trabajo intenso como delegado del Gobierno, he solicitado dejar próximamente esta responsabilidad para dedicarme al 100% a mi candidatura para recuperar Calvià", ha anunciado la tarde de este martes en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Rodríguez ha agradecido la "confianza" del presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, y la "lealtad y dedicación" de los trabajadores de la Delegación del Gobierno en Baleares.

El pasado julio, ha recordado, asumió la candidatura del PSOE a la alcaldía de Calvià, cargo que ya desempeñó en el pasado y que tratará de recuperar en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2027.

"Ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso. Por eso he decidido poner fin próximamente a mi etapa como delegado del Gobierno, ya que considero que ambas responsabilidades exigen una dedicación plena y exclusiva", ha explicado.

Rodríguez empieza esta nueva etapa con "muchísima ilusión" y con la intención de "conseguir de nuevo una Calvià para vivir, en el que quien la precisa pueda acceder a una vivienda, donde a los trabajadores se les cuide y con un equipo de gobierno que escuche a todo el mundo y atienda las necesidades de sus núcleos por igual".