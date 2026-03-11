PP respeta que Gobierno pueda recurrir la derogación de la ley de memoria pero cree que hay cuestiones más importantes

Archivo - Manifestantes por la memoria democrática a las puertas del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha afirmado este miércoles que respeta la posibilida de que el Gobierno central acabe recurriendo al Tribunal Constitucional (TC) la derogación de la ley de memoria, recordando que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez tiene cuestiones más importantes por las que preocuparse en Baleares, como la insularidad.

"Que hagan lo que consideren", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Por parte de Vox, Manuela Cañadas, ha calificado como cortina de humo para tapar los casos de corrupción la invitación a negociar que ha hecho el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El PSIB, por boca de su portavoz adjunto, Marc Pons, ha animado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha aceptar la invitación y explorar las posibilidades para eliminar de la norma todo lo que está fuera de la defensa de los derechos humanos.

Torres ha advertido este miércoles al Ejecutivo autonómico que si se niegan a negociar o si no alcanzan un acuerdo, recurrirá al Tribunal Constitucional para que quede sin efecto la nueva ley de "la ultraderecha y la derecha ultra", según ha afirmado en unas declaraciones previas a su participación en el Foro contra el Odio celebrado este miércoles.

En palabras del ministro, esta decisión demuestra que "quienes mandan" en el Gobierno balear son "los que exigen", "los que ponen condiciones", "los que hablan del odio" y "los que lanzan ataques absolutamente insoportables, inexcusables e inaceptables contra el presidente del Gobierno y el Gobierno legítimo de España".

En esta línea, ha lamentado la "sumisión" del Govern de Baleares ante Vox por eliminar una norma que pretende "defender los derechos humanos, condenar al dictadura, defender la democracia y la libertad" y "responder con reparación y justicia" a quienes fueron "señalados, perseguidos, torturados o asesinados" durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Finalmente, ha insistido en criticar al PP porque "sucumben" a las medidas de Vox "después de haber afirmado que no iban a aceptar" sus "exigencias".