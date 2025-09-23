El PP responsabiliza al anterior gobierno del Consell de Mallorca del fallo en el sistema de solicitudes turísticas

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PP de Mallorca ha defendido este martes la gestión del Departamento de Turismo del Consell de Mallorca ante una situación heredada y completamente desbordada y ha responsabilizado al anterior equipo de gobierno del fallo en el sistema de solicitudes turísticas.
La portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, ha respondido a las críticas de la oposición señalando que el sistema informático que debía soportar la recepción de las solicitudes no ha sido capaz de asumir la avalancha de peticiones.
"Esto no es una opinión, sino una evidencia que reflejan los informes técnicos de los que disponemos, tanto de nuestro equipo como de la Diputación de Albacete, que sufrió un colapso idéntico con la misma empresa proveedora", ha explicado Riera.
Desde el PP han recordado que el sistema informático y la gestión previa de este procedimiento provienen de la legislatura anterior, cuando no se pusieron en funcionamiento ni se probaron.
Ahora que el nuevo equipo de gobierno ha activado el proceso y ha comenzado a gestionarlo "con responsabilidad", ha señalado el PP, se ha hecho evidente el colapso de un sistema que nunca fue puesto a prueba.
"Ahora que nosotros sí hemos puesto el sistema en marcha, nos encontramos con una realidad inasumible y con un traspaso de competencias que fue un regalo envenenado. Nos han transferido responsabilidades sin medios ni condiciones, y encima se atreven a criticar", ha denunciado Riera.
En estos momentos, el Consell de Mallorca mantiene contacto con las principales patronales del sector turístico para encontrar una solución consensuada con la mayor celeridad posible.
El PP ha insistido en que lo más importante es garantizar la seguridad jurídica y que, por ello, se está estudiando cuál es el mejor camino para corregir el procedimiento con todas las garantías.
"Nosotros no gobernamos desde la propaganda ni desde la nada, como hacían ellos. Ahora que ponemos los mecanismos en marcha, descubrimos un desastre absoluto", ha añadido.