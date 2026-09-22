El PP de Sa Pobla reclama al Gobierno una rebaja de los impuestos del gasóleo para "dar un respiro" a los agricultores - PP DE SA POBLA

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla llevará al próximo pleno municipal una moción para reclamar al Gobierno central una reducción de los impuestos que gravan el gasóleo agrícola, con el objetivo de "aliviar los costes" de producción que deben asumir los agricultores y "contribuir a garantizar la viabilidad de las explotaciones".

La portavoz del PP de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha defendido este martes en un comunicado que esta reivindicación es "especialmente importante" en un municipio con una vinculación histórica y económica "tan estrecha" con el sector primario.

Seguí ha afirmado que no se puede exigir a los agricultores que mantengan vivo el campo, que continúen produciendo y que garanticen productos de calidad "mientras cada vez les cuesta más hacer su trabajo". "Necesitan menos impuestos, más apoyo y medidas que les ayuden de verdad", ha afirmado.

Los 'populares' han recordado que el gasóleo "es imprescindible" para el funcionamiento de los tractores y de buena parte de la maquinaria agrícola y, por tanto, "cualquier incremento de su coste repercute directamente sobre las explotaciones".

En este sentido, el PP considera que la fiscalidad es una de las herramientas que tiene el Gobierno "para aliviar esta carga y dar más estabilidad a un sector que debe hacer frente a numerosos costes para poder mantener su actividad".

"Detrás de cada explotación hay muchas horas, esfuerzo, inversión y familias que luchan por seguir adelante. Lo que no podemos hacer es ponérselo cada vez más difícil para poder vivir de su trabajo", ha remarcado la portavoz del partido.

La moción insta al Gobierno a reducir los impuestos que gravan el gasóleo agrícola para disminuir los costes de producción, así como reclama mantener y reforzar las medidas fiscales y de apoyo existentes, de manera que los agricultores dispongan de "una mayor estabilidad ante las variaciones del precio de los carburantes".

Seguí ha señalado que, si se quiere mantener la agricultura, su relevo generacional y un campo "vivo", hay que facilitar que la actividad "sea viable económicamente". "Esta iniciativa no va de colores políticos, sino de defender un sector esencial para Sa Pobla", ha insistido.