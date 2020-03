El PP de Sant Llorenç propone al alcalde la suspensión del pleno hasta el fin del estado de alarma

PALMA DE MALLORCA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sant Llorenç des Cardassar ha propuesto por escrito al alcalde que suspenda la próxima sesión plenaria presencial, prevista para el próximo jueves, y que no se convoque hasta el fin del estado de alarma debido al coronavirus (Covid-19)

La portavoz del PP, Manuela Meseguer, considera que "desde el Ayuntamiento se debe dar ejemplo a la población para que se quede en casa". "Cuando pase todo, no pondremos ningún tipo ni de traba para el pleno", ha dicho.

"Creo que tenemos que dar ejemplo a la población y al mismo tiempo no exponer a los funcionarios, igualmente creo que en el Consistorio tendrían que estar trabajando los mínimos, no es justo que el Interventor y el Secretario, el Arquitecto, la Aparejadora y no sé cuantos más estén trabajando desde sus casas y el resto los tengáis expuestos a coger y transmitir el coronavirus. Esto no es dar ejemplo", ha criticado.