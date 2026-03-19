El PP señala la "intensa agenda" de la secretaria de Estado de Turismo en Baleares con "un acto del PSIB cada tres días"

Archivo - La vicesecretaria del PSIB y secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha recriminado a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, su "intensa agenda" en las islas con "un acto del PSIB cada tres días" desde el mes de diciembre.

Por estos motivos, los 'populares' han apuntado que Sánchez habría "abandonado" sus responsabilidades en el Ministerio de Industria y Turismo, para ejercer una "intensa y continuada actividad" de partido en Baleares, según ha explicado el PP en un comunicado.

El PP ha hecho un análisis de su agenda pública a partir de sus propias redes sociales, ya que han acusado a Sánchez de "negarse a proporcionarla" al Grupo Parlamentario del PP en el Congreso.

A raíz de este examen, han deducido que Sánchez ha tenido 31 actos en Baleares entre el pasado 13 de diciembre y el 16 de marzo --94 días--, lo que supone "más de dos actos por semana y uno cada tres días".

El PP ha remarcado que hay "un patrón claro", dado que en más de la mitad de las semanas "ha tenido actos en lunes o viernes", lo que le permite "prolongar su estancia en Baleares durante varios días consecutivos".

Asimismo, han incidido en que hay cuatro casos en los que estas evidencias son "clamorosas", puesto que la secretaria de Estado de Turismo y vicesecretaria general del PSIB tuvo dos actos de partido en Mallorca el sábado 13 de diciembre y el lunes 15 de diciembre, a lo que se añadió un acto institucional el martes 16.

En enero, tuvo actos puramente de partido los días 15, 16 y 17, es decir de jueves a sábado. En febrero, se dio la misma situación entre el jueves 26 y el sábado 28, si bien es cierto que ese último día asistió a la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma.

"El caso más escandaloso es el de los últimos días. Sánchez estuvo en Mallorca con actos estrictamente de partido del jueves 12 de marzo al lunes 16 de marzo. En los últimos siete días, Sánchez ha estado más días en Mallorca haciendo actos del PSIB que ejerciendo de secretaria de Estado", han explicado.

Para el PP, estos datos evidencian una "estrategia deliberada" de presencia territorial que resulta "difícilmente compatible" con las responsabilidades de un cargo de ámbito estatal. "Hay más agenda de partido que de secretaria de Estado", ha reprochado el diputado y portavoz del PP en el Congreso, José Vicente Marí.

De esta manera, el PP ha exigido explicaciones sobre la organización de su agenda, el uso de recursos públicos y su grado real de dedicación al cargo.

"Su responsabilidad es gestionar el turismo en toda España y se ve con preocupación que prioriza criticar al Govern antes que cumplir con sus obligaciones, al desatender las responsabilidades derivadas del cargo público por el que cobra", ha subrayado.

El PP balear ha advertido que continuará fiscalizando esta situación para "garantizar la transparencia" y el "correcto uso" de las responsabilidades institucionales.

"Sánchez trabaja muy poco y el turismo se resiente. Los actores turísticos empiezan a aguantar un incremento intenso de costes debido a la guerra de Irán y en cambio la secretaria de Estado se dedica al partidismo", ha concluido Marí.