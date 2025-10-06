El PP tacha de "mentiroso" al PSIB en materia de vivienda y defiende que el Consell no tiene competencias directas

La consellera electa del PP en el Consell de Mallorca y vicepresidenta del IMAS, Magdalena García, en declaraciones a los medios. - PP

Los 'populares' reclaman "una vez más" la devolución de los Bous de Costitx al Museo de Mallorca

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Consell de Mallorca ha denunciado públicamente la "demagogia y mentiras infundadas" de los socialistas en materia de vivienda y ha defendido que la institución insular no tiene competencias directas en este ámbito.

La consellera 'popular' Magdalena García ha destacado que el Consell está actuando "con responsabilidad y compromiso social" desde su ámbito competencial, en referencia a los servicios sociales, según ha trasladado el PP en nota de prensa.

En este sentido, la también vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha criticado que "mientras otros hacen discursos" el Consell pone en marcha "proyectos reales que mejoran la vida de las personas con más dificultades".

García ha puesto en valor que la institución insular está reforzando y ampliando los servicios de vivienda vinculados a colectivos vulnerables, como es el caso del proyecto 'Ca Meva' que se pondrá en marcha en uno de los módulos de las Hermanitas de los Pobres.

En concreto, ha explicado, incluirá 21 apartamentos adaptados para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. También se habilitarán diez nuevas plazas residenciales para personas mayores en situación de desprotección, así como más de 400 plazas de vivienda supervisada y más de 320 plazas de apoyo a la vivienda para personas con discapacidad.

"No tenemos competencias urbanísticas, pero sí la responsabilidad de garantizar que nadie quede atrás, ese es nuestro modelo: compromiso, seriedad y acción social", ha defendido la 'popular'.

Igualmente, ha señalado que el Consell sigue trabajando en la adquisición de Ca l'Ardiaca, un espacio que sumará plazas a la red pública para la inclusión social y que permitirá mejorar las instalaciones actuales.

MOCIÓN BOUS DE COSTITX

El grupo 'popular' ha registrado una moción para reclamar "una vez más" la devolución de los Bous de Costitx al Museo de Mallorca. Según la consellera, las figuras de bronce de la época talayótica, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, son un símbolo de patrimonio mallorquín.

Su recuperación, ha agregado, coincidiría con el 65º aniversario del Museo de Mallorca y la inauguración de las nuevas salas de arqueología.

"Es una demanda histórica, justa y simbólica", ha reivindicado García, quien ha agregado que el Ministerio de Cultura "no puede seguir dando la espalda a Mallorca".