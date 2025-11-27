El PP y Vox apoyan nombrar una calle de Palma en honor al arquitecto que diseñó el monolito de Sa Feixina

Archivo - Monolito Sa Feixina en foto de archivo - PSOE MÁLAGA - Archivo

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han apoyado este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Palma una moción para nombrar una calle en honor al arquitecto Francisco Roca Simó, quien entre otras cosas diseñó el monolito de Sa Feixina.

El portavoz de los de Santiago Abascal, Fulgencio Coll, ha destacado a Roca Simó como un "arquitecto universal" y una "figura clave de la expansión del modernismo fuera de Europa" que dejó obras destacadas en Palma, Madrid o Argentina.

"Lo que pedimos, simplemente, es que teniendo en cuenta que fue un mallorquín universal, el Ayuntamiento lleve a cabo los trámites para que se inicie el proceso para dedicarle una calle singular", ha expuesto.

La única representante de la oposición que ha intervenido en el debate ha sido la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, quien ha considerado que se trata de una moción destinada a "provocar e incendiar" y que, además, supone "una burla a las víctimas del franquismo" ya que el monolito es "un símbolo fascista".

"Pueden ponerle su nombre al parque siempre que se lleven el monumento al Crucero Baleares y lo planten en su jardín, pero en el espacio público de Palma no, que ya tenemos bastante con su cruzada contra la memoria democrática", ha señalado.

Muñoz ha considerado que "no es el momento para darle una calle" a Roca Simó pero ha pedido que, en el caso que se haga, se dedique una también a las víctimas que fueron bombardeadas por el Crucero Baleares en la 'Desbandá' y se tire abajo el monolito.

Su petición, que había plasmado en forma de enmienda, ha sido rechazada.