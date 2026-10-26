PP y Vox evitan pronunciarse sobre el posible acuerdo para el Senado: "Hasta última hora se negociará"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras y la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañada, llegan a la firma de un acuerdo, en el Parlament de les Illes Balears. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox de Baleares han evitado pronunciarse sobre un posible acuerdo entre ambos partidos para concurrir al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Las portavoces de ambos grupos parlamentarios, Marga Durán y Manuela Cañadas, respectivamente, han señalado este lunes, el día en que finaliza el plazo para presentar las listas ante la Junta Electoral, que las negociaciones se están llevando desde Madrid.

"Creo que Vox estará a la altura, y hasta el momento no hay más noticias. No se en qué acabará, hasta última hora se estará negociando en Madrid. Lo que decidan será lo mejor para preservar la democracia y que la izquierda, con su unión, no intente robar el Senado", ha dicho Cañadas al ser preguntada al respecto en una rueda de prensa.

Durán, por su parte, ha pedido "esperar a que acabe el día para ver si se llega a un acuerdo" del que ha asegurado que no dispone ningún tipo de información. "Estoy aquí como portavoz parlamentaria, sobre cuestiones electorales o de partido hablaremos estos días", se ha excusado la 'popular'.

Sobre ese eventual acuerdo, con el que el PP y Vox tratarían de contrarrestar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales para concurrir conjuntamente a la Cámara Alta, también ha sido preguntada este lunes la vicesecretaria general del PSIB y candidata socialista a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez.

"Nosotros, para lo que trabajamos, es para continuar con un país progresista y de progreso, que combine crecimiento económico y avances en derechos. Lo hacemos cuando gobernamos y cuando nos presentamos a unas elecciones", se ha limitado a decir.

En las próximas elecciones generales, ha puntualizado, está en juego "el modelo de país, si continuar con la democracia y los avances sociales o retroceder 50 años". "Creo que es importante que la izquierda junte fuerzas, hemos tenido un ejemplo muy claro en las elecciones de Brasil. No queremos volver a la España fascista, y por eso son importantes las coaliciones electorales", ha remarcado.