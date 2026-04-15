PP y Vox cargan contra la regularización mientras que la izquierda defiende el proceso para "dar derechos"

PALMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han vuelto a mostrar su rechazo a la regularización extraordinaria, argumentando que provocará un "efecto llamada" y que no tiene en cuenta la "tensión" de los servicios públicos, mientras que los partidos de la izquierda han apoyado el proceso

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, ha criticado que el Ejecutivo central haya aprobado la regularización "sin tener en cuenta la realidad de territorios como Baleares", donde los servicios públicos "se encuentran tensionados y los recursos al límite".

También ha mostrado su oposición la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar este proceso "por la puerta de atrás" y con el objetivo de "anclarse en la Moncloa".

Por otro lado, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha cargado contra el rechazado de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a esta medida, subrayando que "se está oponiendo directamente al Papa y al Obispado".

Igualmente, para MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, la regularización es una buena noticia porque "significa dar derechos a las personas". "Es una oportunidad para la sociedad", ha dicho el diputado de Unidas Podemos, José María García.