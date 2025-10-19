El PP y Vox darán el martes el primer paso para derogar la ley de memoria democrática

Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Vox darán el próximo martes el primer paso para derogar la ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares.

El pleno del Parlament debatirá este semana la toma en consideración de la proposición de ley para derogar esta normativa que a principios de septiembre presentaron los de Santiago Abascal.

La eliminación de esta ley es uno de los acuerdos que el PP y Vox pactaron a cambio de la aprobación de los presupuestos autonómicos de este 2025.

El portavoz de los 'populares', Sebastià Sagreras, avanzó el pasado miércoles que apoyarán la toma en consideración del texto, aunque lo desligó de las negociaciones que puedan iniciarse próximamente en relación a las cuentas de 2026.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, garantizó el apoyo de su partido a la derogación de la ley de memoria el mismo día que sus socios de investidura registraron la proposición. "El PP cumple los acuerdos siempre", dijo.

No es la primera vez que la derogación de esta normativa llega al Parlament, dado que el pasado diciembre los 'populares' ya tumbaron un texto prácticamente idéntico, también presentado por los de Santiago Abascal.

Lo hicieron como parte de un acuerdo con los grupos de la izquierda a cambio de que estos, con sus votos, permitieran la aprobación del decreto de zonas inundables y de otro para corregir las enmiendas de Vox que, por error, se introdujeron en la ley de simplificación administrativa.

La izquierda en su conjunto, ante el nuevo intento por eliminar la normativa aprobada en 2018, ha acusado en reiteradas ocasiones al PP y al Govern de faltar a su palabra.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, les pidió el miércoles que reflexionaran, escucharan a las entidades memorialistas y mantuvieran el acuerdo al que llegaron meses atrás.

Algo parecido dijo el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien consideró que es "una evidencia que la palabra del Govern y del PP no es de fiar".

Al contrario, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, confió en poder sacar adelante la derogación de lo que calificó como "una ley nefasta".

De ser tomada en consideración, tal y como marca la normativa del Parlament, la proposición de ley tendrá que pasar por la tramitación habitual antes de volver al pleno para su aprobación definitiva.

LA SUBIDA DEL ITS DE MÉS

Aunque el debate sobre la derogación de la ley de memoria democrática previsiblemente será el plato fuerte de la sesión plenaria del próximo martes, el Parlament también deberá decidir si permite seguir tramitando una proposición de ley de MÉS per Mallorca.

Los ecosoberanistas proponen duplicar el impuesto de turismo sostenible (ITS), que alcanzaría los ocho euros diarios en su tramo más alto y los dos euros diarios en el más bajo.

Apesteguia reconoció el miércoles que tenía "pocas esperanzas" de que la proposición de ley pueda prosperar dado que el PP y el PSIB pactaron la semana pasada llevar el incremento de la tasa turística --solo en los meses de verano-- a la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad.

El ecosoberanista recordó a los 'populares', quienes ya han avanzado que votara en contra de la toma en consideración, que eso no es incompatible con la tramitación parlamentaria de su iniciativa y se mostró abierto a llegar a un acuerdo con renuncias por todas las partes.

El pleno también votará un punto de una proposición no de ley (PNL) relativa a mejoras en la atención de los cuidados paliativos infantiles, dado que en comisión se produjo un empate.

Además, el conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, deberá comparecer a petición del PSIB para dar cuenta de los supuestos conflictos de intereses que, según los socialistas, tendría con la modificación de la ley de puertos propuesta por el PP y Vox.

SESIÓN DE CONTROL

El pleno comenzará con la semanal sesión de control al Govern, en la que los diputados preguntarán sobre temas como la vivienda, la nueva ley agraria, el derecho al aborto o la propia ley de memoria democrática.

Por ejemplo, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, deberá responder dos preguntas sobre la ley agraria que está en tramitación.

La socialista Malena Riudavets le cuestionará sobre el nivel de consenso del que goza el texto, mientras que el ecosoberanista Ferran Rosa preguntará "de qué manera contribuye a la contención turística la turistificación del campo".

La diputada de PSIB Amanda Fernández planteará a la consellera de Salud, Manuela García, si apoya "el blindaje del aborto en la Constitución" que propone el Gobierno.

García también deberá dar cuenta sobre las listas de espera en radiología o sobre la polémica abierta alrededor de la contratación de los psicólogos de Atención Primaria.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, también deberá responder a una batería de preguntas sobre la derogación de la ley de memoria democrática, el cumplimiento del código ético del Govern, las reuniones con el comisario europeo de Interior y Migración y el embajador de Argelia o la deportación de migrantes irregulares.

Prohens, por su parte, será interpelada sobre temas como la incidencia del turismo en la sobrepoblación, la "fecha de caducidad" de su palabra, las rebajas fiscales en materia de vivienda o el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el Debate de Política General sobre la política turística.