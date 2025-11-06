El PP y Vox evitan que Simonet tenga que informar sobre el cierre de Agama en el Parlament

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayoría conformada por el PP, Vox y el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha impedido que el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, tenga que comparecer en el Parlament para informar sobre el cierre de la central lechera Agama.

El rechazo a la solicitud, que había presentado MÉS per Mallorca, ha tenido lugar en el transcurso de la reunión de la Comisión de Economía del Parlament celebrada este jueves.

La comisión parlamentaria también ha debatido una proposición no de ley (PNL) del duiputado por Unidas Podemos, José María García, relativa a los incrementos de las primeas de las pólizas de seguro en el sector del taxi y que ha salido adelante por unanimidad.

Así, la Cámara ha instado al Govern y al Ejecutivo central a que, en el marco de sus competencias, adopten todas las medidas necesarias para garantizar al sector del taxi unas polizas de seguros a precios competitivos, ajustados y proporcionales a las coberturas requeridas.

También ha recibido luz verde otra iniciativa, esta defendida por el diputado socialista Álex Pitaluga y relativa a la gestión de las poblaciones felinas en aplicación de la ley de bienestar animal.

El texto, que ha recibido los apoyos del PSIB y el PP, reclama al Govern que incluya en los presupuestos de 2026 una partida económica específica para financiar los programas de control y gestión de poblaciones felinas y convocar una línea de ayudas.

También a adaptar la legislación autonómica a la ley de bienestar animal estatal, a impulsar líneas de coordinación y financiación para ayudar a que los ayuntamientos cumplan la normativa y a emitir directrices específicas para la gestión de poblaciones felinas en espacios naturales protegidos o áreas de gran valor ecológico.