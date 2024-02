PP y Vox rechazan debatir en el pleno del Consell de Mallorca una moción del PSIB sobre transfuguismo

PALMA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los consellers de PP y Vox en el Consell de Mallorca han rechazado este jueves debatir en el pleno de la institución insular una moción sobre transfuguismo que el PSIB quería introducir por la vía de urgencia.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha justificado la urgencia de la iniciativa en la necesidad de que el Consell y los grupos se posicionen sobre la crisis abierta en el grupo de Vox en el Parlament y sus efectos en la estabilidad del Ejecutivo autonómico y para dejar contancia del apoyo al pacto antitransfuguismo.

Para Cladera, la moción es de "máxima importancia y urgencia en términos democráticos" y ha subrayado que la crisis ha crecido en magnitud con el paso de los días.

El conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha defendido que la urgencia no está motivada en este caso recordando que la pasada semana, el PSIB presentó la moción 20 minutos antes de la Junta de Portavoces y fuera del plazo para presentar iniciativas. Para Fuster, la crisis ya estaba abierta días antes por lo que el PSIB había tenido tiempo para presentar su propuesta correctamente.

Fuster ha insistido en que no hay problema en aceptar mociones de urgencia si está justificado. Para el conseller 'popular', los socialistas no presentaron antes la propuesta porque la dirección del partido no había dado las instrucciones "o se le había olvidado".