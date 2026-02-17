PP y Vox tumban la propuesta de MÉS para incrementar el salario mínimo en Baleares

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió interviene en el Parlament. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, una proposición no de ley (PNL) de MÉS per Mallorca que proponía la modificación de un punto del estatuto de los trabajadores para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) en Baleares.

La iniciativa, que se ha debatido en el pleno de este martes, reclamaba también aplicar un IVA reducido específico para Baleares y establecer un complemento especial insular para las pensiones.

La ecosoberanista Marta Carrió ha defendido la iniciativa subrayando que tener un trabajo en Baleares ya no es garantía de no ser pobre.

"En Madrid no entienden que el coste de la vida de Baleares hace que una persona que vive aquí con la misma prestación es más pobre que otra que vive en cualquier municipio de la Península", ha señalado.

También ha reclamado una prestación para las personas que están en lista de espera del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que, ha subrayado "vale lo mismo que el Plan de Segregación lingüística en las escuelas".

El diputado del PSIB Marco Antonio Guerrero ha coincidido con Carrió en que el coste de la vida en las Islas crece más rápido que los salarios. No obstante, ha puesto en valor las medidas impulsadas por el Gobierno de España para mejorar el poder adquisitivo.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha valorado positivamente la iniciativa, señalando que a pesar de las mejoras laborales y la reducción de la precariedad el acceso a la vivienda sigue siendo el mayor factor de exclusión social.

La 'popular' Marga Durán ha calificado la proposición no de ley como "un catálogo de consignas populistas y un ejercicio de memoria selectiva, porque olvidan ocho años de gobierno de izquierdas". A su parecer, las propuestas son "promesas sin bases ni recorrido".

En esta línea se ha pronunciado el diputado de Vox Sergio Rodríguez, quien ha subrayado que todos los puntos de la iniciativa muestran un "profundo sentimiento de ir en contra de la unidad de la nación".

"La PNL desgrana que, dado el estado fallido de las autonomías que ha generado todo este tipo de diferencias, la solución al final es más autonomía", ha criticado, a la vez que ha reprochado a MÉS que "sea solidario con las personas de fuera y no con los españoles".