PP y Vox tumban una propuesta del PSIB para volver a aprobar una moratoria turística

Archivo - Varios turistas en una calle de Palma de Mallorca - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, reclamar al Govern que vuelva a aprobar una moratoria turística hasta que los Consells Insulares aprueben sus estudios de capacidad de carga turística.

Este era uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) del PSIB debatida este martes, que también pedía establecer un calendario para que los Consells Insulares aprueben los estudios de capacidad de carga.

El diputado del PSIB Llorenç Pou, que ha defendido la PNL, ha cuestionado la "contención" de la que habla el Govern y el PP, insistiendo en la importancia de volver a establecer una moratoria hasta que estén aprobados los estudios de carga.

A su entender, el Consell de Mallorca no tiene intención de aprobar este estudio de carga y el Govern "no ha hecho nada en tres años" para revertir la saturación turística. "Buscamos hacer un 'téntol', ya que ustedes no gobiernan", ha subrayado.

En esta línea, el diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia ha criticado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, afirmó que no se levantaría la moratoria hasta tener el estudio de carga. "Tendrían que reflexionar", ha apuntado.

Este grupo había presentado una enmienda para instar al Gobierno de España a aprobar un estudio de capacidad de carga turística antes de hacer cualquier aumento del techo operativo en alguno de los aeropuertos de Baleares. El PSIB no ha aceptado esta enmienda.

Tanto MÉS como PSIB han subrayado que los turistas se van de las Islas "insatisfechos" por la saturación. "Si voy a un lugar en el que se vive la saturación que hay en Baleares, no lo recomiendo", ha dicho Apesteguia.

También ha votado a favor el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha acusado al Govern de "decir una cosa y hacer otra" en materia turística. A su juicio, la retirada de la moratoria ha tenido una "consecuencia directa" en la crisis de la vivienda en las Islas.

Vox ha votado en contra, al considerar que la moción es una "propuesta ideológica basada en el viejo planteamiento de la izquierda de decrecimiento económico". En palabras de la diputada Patricia de las Heras, el turismo "no es el problema", aunque la izquierda "lo trata como si fuera un enemigo".

Por su parte, la diputada 'popular' Maria Salomé Cabrera ha sostenido que la iniciativa busca "blanquear la pésima gestión" del anterior Govern. "No tienen ninguna autoridad moral para pedir decrecimiento con el legado que dejaron", ha criticado.

Según ha defendido, las políticas del Govern "son las que están dando resultados en contención, en lucha contra la oferta ilegal, en sostenibilidad y en crecimiento en valor".