Precaución al volante en Artà y Capdepera por posibles heladas tras la reciente granizada

Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 10:28

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 de Baleares ha pedido precaución, especialmente en las carreteras, ante la posibilidad de que las precipitaciones en forma de granizo y las bajas temperaturas pueda provocar heladas puntuales en las zonas de Artà y Capdepera.

El servicio de emergencias ha recomendado informarse del parte meteorológico y del estado de las carreteras antes de salir, asegurarse de tener el depósito lleno y el móvil cargado, evitar conducir si nos es imprescindible y priorizar las vías principales.

También evitar pisar el freno sobre un tramo helado, conducir con prudencia en el caso de encontrarse con hielo o nueve, usar las luces cortas, evitar maniobras bruscas y, en el caso de no poder continuar, quedarse en el interior del vehículo con el motor y la calefacción encendidos y una ventana entreabierta.

Emergencias mantiene activas varias alertas ante las inclemencias meteorológicas previstas para este miércoles. En Menorca se ha decretado el nivel naranja y el amarillo en el resto del archipiélago por fenómenos costeros.

Además, Menorca y Mallorca están bajo alerta amarilla por viento, lluvia, tormentas y granizo.

La Agencia Estatal de Meteorología, en la misma línea, ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros en el norte de Mallorca, entre las 18.00 y la medianoche, y en el conjunto de Menorca, durante todo el día.

El aviso amarillo por el mismo motivo está en marcha en las Pitiusas y la Serra de Tramuntana, y lo estará a partir de las 15.00 horas en el Llevant de Mallorca. Menorca también está bajo aviso amarillo por rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

