El precio del alquiler en Baleares aumenta un 9,1% en comparación con noviembre de 2024, según idealista

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de alquilar una vivienda en Baleares se ha situado en 19,1 euros por metro cuadrado durante este mes de noviembre, lo que supone un 9,1% más que hace año.

Así se desprende del último informe de precios del portal inmobiliario idealista, en el que se refleja también que en el último mes los alquileres habrían bajado un 0,2% y un 1,5% en los últimos tres meses.

Los municipios baleares en lo que más ha crecido el precio de la vivienda en el último año han sido Sant Antoni --un 20,6% más hasta los 24,5 euros/m2--, Llucmajor --un 16% más, 17,1 euros/m2-- y Manacor --un 12,1% más, 12,9 euros/m2--.

Por lo que se refiere a las capitales de las islas, en Palma las rentas han subido un 7,3% --18,2 euros/m2--, en Maó un 9,3% --12,3 euros/m2--, en Ibiza han bajado un 4,2% --30,5 euros/m2, aunque los datos son de agosto-- y en Formentera no hay datos disponibles.

También han otras localidades de Baleares en los que se han producido bajadas como Alcúdia --un 6,5% hasta los 16,5 euros/m2-- y Andratx --un 3,7% hasta los 17,9 euros/m2--.

En el conjunto de España, el precio del alquiler ha experimentado una subida interanual del 9,9%, hasta alcanzar los 14,6 euros/m2 al cierre de noviembre, lo que supone un incremento del 0,3% en los tres últimos meses y un ascenso del 0,6% con respecto al último mes.

Las rentas han subido en todas las comunidades autónomas desde noviembre del año pasado, con Madrid a la cabeza de las subidas, con un aumento del 12,4%, seguida de Castilla-La Mancha --11,6%-- y Andalucía --10,7%--, mientras que los menores incrementos en el último año se dan en Extremadura --2,9%--, Cantabria y Galicia --4% en ambas regiones--.

La Comunidad de Madrid --21 euros/m2--, Baleares --19,1 euros-- y Cataluña --18,7 euros/m2--, son las regiones con el precio más caro, seguidas de Canarias --15,1 euros/m2-- y Euskadi --14,8 euros/m2--. En el lado opuesto se encuentran Extremadura --7,2 euros/m2-- y Castilla-La Mancha --8,1 euros/m2--, las comunidades más económicas.