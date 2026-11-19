Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Baleares ha subido un 3,6% en octubre respecto al mismo periodo del año pasado y un 0,7% respecto al pasado mes de septiembre, según datos del índice Inmobiliario de Fotocasa.

Con estos incrementos, el precio se ha situado en 19,72 euros por metro cuadrado (euros/m2), ha informado el portal inmobiliario en un comunicado.

De este modo, el alquiler de una vivienda estándar de 80 metros cuadrados ha alcanzado en el archipiélago los 1.578 euros mensuales en octubre.

Se trata de una subida del 16% respecto a hace tres años, cuando el alquiler medio de una vivienda de estas características se situaba en 1.358 euros al mes.

"Aunque el ritmo de crecimiento es más moderado que en ejercicios anteriores por el techo de esfuerzo financiero que ya soportan las familias, la escasez estructural de vivienda en el archipiélago y la imposibilidad de acceder a la compra siguen manteniendo los precios en máximos", ha explicado la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

DATOS POR MUNICIPIOS

En Palma, el alquiler subió un 2% interanual y un 0,4% intermensual en octubre hasta alcanzar los 19,68 euros/m2, siempre de acuerdo con los datos del portal inmobiliario.

No obstante, los de la capital no son las cifras por municipio más elevadas del archipiélago, donde destacan Santa Eulària, con una subida interanual del 13,7% hasta los 22,72 euros/m2, o Calvià, con un 3,2% interanual hasta los 23,6 euros/m2.

En Sant Josep el precio se incrementó un 4,1% intermensual hasta los 24,36 euros/m2. No constan variaciones en Sant Antoni (20,44 euros/m2), Alcúdia (19,67 euros/m2) o Manacor (12,7 euros/m2).

Eivissa es el único municipio de Baleares analizado por Fotocasa en el que se registra un descenso interanual del 1,3% hasta los 21,61 euros/m2, aunque la cifra es un 6,1% más elevada que la de el mes anterior.

EN EL RESTO DE ESPAÑA

Analizando los precios respecto a los de hace un año, la Comunidad Valenciana lidera los incrementos del precio del alquiler con una subida del 14,7%, seguida de Cantabria (9,7%), Aragón (8,2%), Canarias (7%), Castilla-La Mancha (5%), Andalucía (4,5%), Extremadura (4,5%) y Asturias (4,4%).

Ateniendo a los precios, Madrid encabeza el listado con 21,82 euros/m2, seguido de Cataluña (19,91), Baleares (19,72), País Vasco (17,75), Canarias (16) y la Comunidad Valenciana (15,5).