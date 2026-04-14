El precio del alquiler sube un 4,3% en el primer trimestre en Baleares

Archivo - Una vivienda en venta, a 15 de abril de 2024, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler ha subido un 4,3% en Baleares en el primer trimestre, el aumento trimestral más alto en este periodo del año desde 2008, según ha informado Fotocasa, que detalla que en marzo el precio interanual sube un 8,9% situándose en 19,5 euros/m2 al mes.

Según indica en un comunicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, "Baleares continúa en una escalada de precios preocupante, marcando un récord histórico en marzo". El archipiélago sufre, según ha dicho, "una presión única debido a su territorio limitado y al auge de la demanda internacional". Así, su subida del 4,3% en un mercado que ya partía de precios muy elevados "pone de manifiesto la dificultad extrema de acceso a la vivienda para la población local".

En tres de las cuatro ciudades de las Islas analizadas el precio de la vivienda trimestral del alquiler sube en marzo de 2026. Las ciudades con estos incrementos son: Calvià (9,5%), Llucmajor (5,9%) y Palma (4,5%). Mientras, la única ciudad que experimenta descensos en el precio del alquiler es Santa Eulària des Riu (-2,3%).

En cuanto al ranking de precios por municipios, las cinco ciudades estudiadas en marzo superan la barrera de los 15,00 euros/m2 al mes, y, en concreto, se paga por Calvià 24,27 euro/m2 al mes. Le siguen, Palma (19,87 euro/m2 al mes), Santa Eulària des Riu (19,18euro/m2), Sant Antoni de Portmany (18,63 euro/m2) y Llucmajor (16,51euro/m2).

A nivel nacional, 14 comunidades han experimentado variaciones trimestrales positivas, lideradas por Cantabria (11,1 por ciento) y Aragón (6,9 por ciento). Castilla y León ocupa la sexta posición en cuanto a incrementos trimestrales, por detrás de Andalucía (5,6 por ciento) y por delante de Galicia (5,0 por ciento). Por el contrario, La Rioja (-3,0 por ciento), Navarra (-1,3 por ciento) y Castilla-La Mancha (-1,1 por ciento) han registrado descensos en sus precios.

En cuanto al ranking de precios, Madrid se mantiene como la comunidad más cara con 21,69 euros por metro cuadrado al mes, seguida de Cataluña (20,21 euros) y Baleares (19,50 euros). Castilla y León se sitúa en la parte media-baja de la tabla y supera a comunidades como La Rioja (9,64 euros), Castilla-La Mancha (8,60 euros) y Extremadura, que cierra la lista con 7,53 euros por metro cuadrado.