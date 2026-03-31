El precio de la vivienda en alquiler sube un 6,3% en el último año en Baleares

Archivo - Una vivienda en venta, a 15 de abril de 2024, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler ha experimentado en Baleares una subida del 6,3% durante el último año hasta situarse en 19,7 euros el metro cuadrado, según el último informe de precios de idealista.

Este dato supone una subida trimestral de las rentas del 3% y del 1% con respecto al mes anterior. Además, el precio creció un 7,6% en Palma durante los últimos 12 meses, hasta situarse en 18,6 euros/m2, lo que representa un récord histórico de las rentas en la ciudad.

La mayor subida interanual entre los municipios analizados por idealista en Baleares se produjo en Sant Josep de Sa Talaia (10%), seguida del incremento de Port de Pollença (8,2%) y Andratx (7,8%). Por otra parte, Alcúdia (-3,7%) y Santa Eulària des Riu (-2,6%) experimentan los únicos descensos entre los mercados analizados por idealista.

Sant Antoni de Portmany (26 euros/m2) se convierte en el mercado más exclusivo de las Islas entre los analizados, por encima de Sant Josep de Sa Talaia (25,8 euros/m2) y Santa Eulària (24,2 euros/m2). Mientras, Inca (12,4 euros/m2) y Santa Margalida (13 euros/m2) son los más económicos.

Según el portavoz de idealista, Francisco Iñareta, todas las medidas aprobadas que pretendían proteger al inquilino "han provocado el efecto contrario: un desastre regulatorio y los inquilinos más desprotegidos que nunca. Son políticas que han penalizado sistemáticamente al propietario".

Según su opinión, en este marco de inseguridad jurídica, el propietario está decidiendo sacar su casa del mercado o venderla y, por tanto, si hay menos casas para alquiler y la demanda no para de crecer, los precios suben.

"Los propietarios tienen cientos de inquilinos entre los que elegir, y evidentemente escogen siempre aquellos más cualificados y fiables, que les dan más seguridad. Es un proceso de elitización del alquiler", ha subrayado antes de añadir que, si continúa la política de topar más los precios, "los más perjudicados son justamente aquellos a los que se quería proteger".