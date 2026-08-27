El precio de la vivienda cae en junio un 2% en Baleares

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas ha caído en junio en Baleares un 11,4% en comparación con el año anterior y sitúa al archipiélago, con 1.167, según datos del Consejo General del Notariado difundidos este jueves.

Según los mismos datos, los precios experimentaron en las Islas un descenso interanual del 2%, hasta los 4.056 euros el metro cuadrado. Los préstamos para adquirir una vivienda descienden en el archipiélago un 7,7%.

Por otra parte, según los datos difundidos este jueves por el Consejo General del Notariado, en el sexto mes del año la constitución de sociedades descendió un 11,4% con 323 operaciones.

DATOS NACIONALES

En términos generales, la compraventa de viviendas cayó un 4% interanual en junio, hasta las 67.529 operaciones, mientras que los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda aumentaron un 0,2%, hasta las 36.249 operaciones.

Al mismo tiempo, el precio medio de la vivienda continuó al alza y el importe medio de las nuevas hipotecas se incrementó un 7,3%.

El precio medio del metro cuadrado se situó en 2.114 euros en junio, lo que supone un incremento del 8,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, la constitución de nuevas sociedades aumentó un 2,1% interanual en junio en España, hasta alcanzar las 11.152 empresas.