El precio de la vivienda libre en Baleares superó los 3.800 euros por metro cuadrado en el último trimestre de 2025

Archivo - Cartel de una vivienda en venta - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre en Baleares se situó en una media de 3.809,9 euros por metro cuadrado (m2) en el cuarto trimestre de 2025, según el Observatorio de Vivienda y Suelo publicado este lunes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El archipiélago balear registró a finales del año pasado el precio medio más alto del país, solo después de Madrid (3.092 euros/m2), y un aumento de 14,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Igualmente, Baleares contaba con 34 viviendas con ejecución hipotecaria iniciada en el cuarto trimestre. Del total, dos corresponden a vivienda nueva, y las 32 restantes, con vivienda usada. En cuanto a su titular, 31 corresponden a personas físicas y, tres, a personas jurídicas.

Entre otros datos, el informe subraya que una de las mayores desproporciones entre el valor medio de la vivienda protegida con respecto al de la vivienda libre usada se registró en Baleares (-70,1%).

Por otro lado, en cuanto a las transacciones escrituradas, que incluyen vivienda libre y protegida, Baleares registró un descenso interanual del 5,7% en el cuarto trimestre del año.