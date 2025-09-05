El precio de la vivienda libre se dispara un 11,7% en el segundo trimestre en Baleares

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre se ha disparado un 11,7% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, un punto menos que la cifra registrada a nivel nacional, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Según los datos de Estadística, el encarecimiento de la vivienda nueva es del 16,1% en las Islas, mientras que el de la vivienda usada es del 11,2%. En lo que va de año, el precio de la vivienda se ha disparado en el archipiélago un 7,2%.

En todo el país, con la subida del 12,7% del segundo trimestre, superior en medio punto a la experimentada en los tres primeros meses del año, el precio de la vivienda libre acumula 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales.