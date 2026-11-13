El precio de la vivienda y el PIB estancado desequilibran la calidad de vida en Baleares pese al liderazgo en empleo - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La calidad de vida en Baleares es "muy buena" en los ámbitos que no dependen directamente del poder adquisitivo, pero sufre una "tijera peligrosa" entre una vivienda cada vez más cara y una riqueza por habitante estancada que deja al archipiélago "descolgado" de las comunidades de mayor nivel socioeconómico.

Se trata de una de las conclusiones del estudio del Cercle d'Economia 'La calidad de vida en Baleares: una visión multidimensional', que han presentado este viernes los doctores Luis Álvarez, Bartomeu Coll y José María Vicens.