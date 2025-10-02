El precio de la vivienda usada en Baleares sube un 11,6% durante el último año y marca récord histórico en Palma

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en Baleares ha subido un 11,6% durante el último año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 5.090 euros/m2, mientras que en Palma se ha incrementado en un 16,9%, marcando un máximo histórico.

Según ha informado Idealista en nota de prensa con datos del tercer trimestre, la mayor subida de precio ha sido en Porreres (43,4%). Le siguen la Colonia de Sant Pere (39,2%), Inca (25,3%) y Puigpunyent (22,3%).

Por el contrario los mayores descensos son en Lloseta, donde ha bajado un 10,5%, Sencelles (-8,3%) y Ses Salines (-4,6%).

En Palma los precios han incrementado en un 16,9% hasta alcanzar los 5.036 euros/m2, siendo el precio más alto en la capital registrado por Idealista.

Sant Joan de Labritjia es el mercado más caro de las islas, con un precio de 8.814 euros/m2, el segundo es Formentera (8.812 euros/m2). En el otro extremo, el municipio más económico es Muro, donde los vendedores piden 2.336 euros/m2. Le siguen Lloseta (2.354 euros/m2) y Porreres (2.452 euros/m2).

SUBIDAS EN EL RESTO DE ESPAÑA

En España el precio registra una subida del 15,3% interanual durante el tercer trimestre del año. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.517 euros de media.

Atendiendo a la variación trimestral, los precios han aumentado en un 3,2% en los últimos tres meses. Con esto España alcanza un nuevo máximo histórico.

Todas las comunidades autónomas han registrado precios más elevados que hace un año. De todas las capitales solo Girona ha reducido sus precios.