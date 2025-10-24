Los precios industriales suben un 2,1% en septiembre en Baleares

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales experimentaron un incremento del 2,1% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a agosto, la inflación industrial bajó un 1,6% y la variación en lo que va de año se situó en un -14,5%.

En concreto, respecto al año anterior crecen los precios de los bienes de consumo (4,5%), los bienes de consumo duradero (5%), los bienes de consumo no duradero (4,4%), los bienes de equipo (1,3%). Descienden, por su parte, los bienes intermedios (-0,3%). La energía no ha experimentado variación.

En toda España, los precios industriales subieron un 0,3% en septiembre en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,9 puntos superior a la del mes anterior.