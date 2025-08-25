Los precios industriales suben un 7,2% en julio en Baleares

Archivo - Un empleado ensambla una pieza en la fábrica de Audi en Bruselas - GRAEME FORDHAM - Archivo

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales han experimentado en julio un crecimiento del 7,2% en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en lo que va de año, sin embargo, los precios industriales en el archipiélago han caído un -11,9% aunque suben un 0,5% respecto a junio.

En comparación con el séptimo mes de 2024, en Baleares sube la energía (8,2%), los bienes de consumo (4,7%), tanto los duraderos (4,7%) como los no duraderos (4,6%), los bienes de equipo (1,6%) y los intermedios (0,3%). Sin la energía, el total de la industria crece un 2,1%.

En términos generales, la tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general fue del 0,3% en el mes de julio, 0,7 puntos por debajo de la registrada en junio. La tasa de variación anual del índice general sin Energía aumentó dos décimas, hasta el -0,5%, y se situó 0,8 puntos por debajo de la del IPRI general.