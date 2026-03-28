Predicción meteorológica para hoy, 28 de marzo, en Baleares: fuertes rachas de viento y alguna precipitación débil - AEMET

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Baleares fuertes rachas de viento en y alguna precipitación débil y ocasional.

Se esperan intervalos nubosos y no se descarta la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, mientras que la cota de nieve se situará en los 1.100 metros de altura.

En Menorca y el nordeste de Mallorca las rachas de viento, de componente norte, podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora e irán disminuyendo a lo largo de la mañana.

En el resto del archipiélago el viento será entre flojo y moderado y soplará del este y noroeste, aunque irá girando a componente oeste a lo largo de la jornada.

Las temperaturas se espera que registren escasos cambios o que vayan en ascenso a medida que avance el día.